بالصور.. الماضي يلتقي مدير مكتب وزارة الرياضة بالخرج ورئيس وعدد من أعضاء نادي الشعلة

استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/١٥هـ سعادة مدير مكتب وزارة الرياضة بمحافظة الخرج أ/ فيصل بن عبدالله العميري وسعادة رئيس نادي الشعلة فهد بن عبدالله الطفيل وعدد من أعضاء مجلس إدارة النادي ذلك بمناسبة اعتماد وزارة الرياضة مجلس إدارة النادي الجديد .
في بداية اللقاء رحب المحافظ بهم متمنياً لهم التوفيق وأكد سعادته خلال اللقاء على أهمية دور الأندية الرياضية بالمملكة بمختلف نشاطاتها في خدمة الشباب، حيث تمثل بيئة تربوية وفكرية، إذ لا تتوقف على المنافسات الرياضية فقط، بل يجب أن يكون دورها أسمى وأن تنعكس إيجابياً على كل من فيها من لاعبين وإداريين ومدربين .
من جانبه أعرب الطفيل باسمه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الشرف ومحبي النادي ، عن شكرهم لمحافظ الخرج على توجيهاته ودعمه في كل ما يخدم برامج النادي.