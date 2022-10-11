عقد مجلس الوزراء، ظهر اليوم (الثلاثاء)، جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة.
واطّلع مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، من رئيس جمهورية كوريا، وتتصلان بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناول المجلس إثر ذلك، مجمل المحادثات والمشاورات التي جرت بين مسؤولين في المملكة ونظرائهم بعددٍ من الدول، في الأيام الماضية، لتقوية أواصر التعاون بما يخدم المصالح المشتركة، كما تطرق المجلس إلى نتائج الاجتماع الوزاري الـ 33 للدول الأعضاء في منظمة أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهاً بالدور المحوري الذي تقوم به مجموعة “أوبك بلس” في تحقيق التوازن والاستقرار في أسواق البترول العالمية.
وأكد أن استضافة مدينة الرياض المكتب الإقليمي للمجلس العالمي للمطارات “ACI” في آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، تعكس تقدم المملكة في قطاع الطيران عالمياً؛ كما أنها تتماشى مع مستهدفات رؤية 2030.
واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وما انـتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وفق “أخبار 24”.
وقد انتهى مجلس الوزراء إلى ما يلي:
أولاً: تفويض وزير الخارجية – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الياباني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن تأسيس حوار استراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة ووزارة الخارجية في اليابان، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثانياً: تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب النيجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في المملكة ووزارة الداخلية واللامركزية في جمهورية النيجر في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
ثالثاً: تفويض وزير السياحة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة السياحة في المملكة ووزارة الإعلام والثقافة في دولة الكويت للتعاون في مجال السياحة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رابعاً: تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع بالمملكة وهيئة الإعلام والاتصالات العراقية في مجال الإعلام المرئي والمسموع والمقروء، والتوقيع عليه.
خامساً: الموافقة على مذكرة تفاهم بين الإدارة العامة للتحريات المالية السعودية في رئاسة أمن الدولة في المملكة ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بالتعاون في تبادل التحريات المالية الخاصة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وتمويل الإرهاب.
سادساً: الموافقة على أن تتحمل الدولة تكاليف الخدمات الإلكترونية – الخاصة بمنصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في وزارة الخارجية – التي تحصل نظير إصدار تأشيرة دخول للمملكة لحاملي بطاقة المشجع “هيّا” الخاصة بفعالية كأس العالم قطر 2022م.
سابعاً: الموافقة على تعيين على وظيفة “وزير مفوض” وترقية على المرتبة الرابعة عشرة وذلك على النحو التالي:
ــ تعيين شافي بن بجاد بن عشق العتيبي على وظيفة وزير مفوض بوزارة الخارجية.
ــ ترقية المهندس مطر بن عبدالله بن صالح المالكي إلى وظيفة وكيل أمين بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة محافظة جدة.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقريران سنويان للمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، وجامعة الملك عبدالعزيز، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.
#فيديو_واس | #خادم_الحرمين_الشريفين يرأس الجلسة التي عقدها #مجلس_الوزراء في قصر السلام بجدة.
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— واس الأخبار الملكية (@spagov) October 11, 2022