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جديد الخرج > بالصور.. محافظ الخرج يدشن فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية
11/10/2022   6:23 م

بالصور.. محافظ الخرج يدشن فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية

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دشن محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/١٥هـ ، فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية وذلك توافقاً مع الحملة التي تطلقها وزارة الصحة بهذا الخصوص في عموم مناطق المملكة بحضور سعادة المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي أ/ فهد بن محمد الممخور .

وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين ، حيث تسعى إلى تغطية كامل المستهدفين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات وخفض الاثر على المصابين ، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.

وستشمل الحملة جميع منسوبي المراكز الصحية والمستشفيات و الإدارات والقطاعات الحكومية في مختلف مراكز وقرى المحافظة.

بالصور.. محافظ الخرج يدشن فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية

جديد الخرج
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