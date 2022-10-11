بالصور.. محافظ الخرج يدشن فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية

دشن محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي في ديوان المحافظة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٤/٣/١٥هـ ، فعاليات حملة التطعيم ضد مرض الإنفلونزا الموسمية وذلك توافقاً مع الحملة التي تطلقها وزارة الصحة بهذا الخصوص في عموم مناطق المملكة بحضور سعادة المدير التنفيذي لنطاق الخرج الصحي أ/ فهد بن محمد الممخور .
وتستهدف الحملة المواطنين والمقيمين ، حيث تسعى إلى تغطية كامل المستهدفين من خلال المراكز الصحية والمستشفيات وخفض الاثر على المصابين ، وخفض عدد المنومين في المستشفيات بسبب الإصابة بالانفلونزا الموسمية.
وستشمل الحملة جميع منسوبي المراكز الصحية والمستشفيات و الإدارات والقطاعات الحكومية في مختلف مراكز وقرى المحافظة.