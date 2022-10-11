“الداخلية” و”روشن” توقعان مذكرة تفاهم لتوفير المتطلبات الأمنية في المجمعات السكنية

وقَّعت وزارة الداخلية وشركة “روشن العقارية” مذكرةَ تفاهم ترتكز على توفير متطلبات الوزارة من الجانب الأمني في المجمعات السكنية التي تنفذها الشركة لتطوير أحياء سكنية آمنة، وذلك بتوفير البنية التحتية للأنظمة والشبكات الأمنية وربطها بالشبكة الأمنية الخاصة بالوزارة.
وتضمَّنت المذكرة، التي مثل الوزارة فيها وكيل وزارة الداخلية للقدرات الأمنية المهندس عبدالله الربيعة، إطار عمل ووضع المبادئ الأساسية لتحقيق التعاون المستقبلي بين الطرفين لمشاريع الشركة في مناطق المملكة كافة.
وتهدف المذكرة إلى تحقيق الأمن والسلامة للجهات المختصة الأمنية في نطاق مجتمعات روشن ويعزِّز مفهومَ جودة الحياة المستهدف الوطني لرؤية المملكة 2030، وتسهيل التواصل وتوحيد الجهود مع الوزارة؛ بهدف التكامل مع مبادراتها واستكشاف الفرص.وفق “أخبار 24”.