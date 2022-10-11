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جديد المحليات > “التعليم” تقدم هذه الخدمات لرعاية أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين في الميدان
12/10/2022   12:37 ص

“التعليم” تقدم هذه الخدمات لرعاية أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين في الميدان

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أنهت وزارة التعليم 15.6 ألف إجراء خدمي لرعاية الطلاب والطالبات أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين أثناء الخدمة في الميدان التعليمي، وذلك في 47 إدارة، خلال عام 2021.

وتضمّنت الإجراءات خدمات البرامج والمراكز التعليمية والتدريبية، والقطاع الصحي والمراكز الصحية الخاصة، والترفيه والتسوّق، وتوفير المستلزمات المدرسية والإعاشة والأجهزة.

وتستهدف الوزارة عبر مكتب “وفاء” أبناء شهداء الواجب في القطاعات العسكرية، وأبناء المتوفين من المعلمين والمعلمات ممن وافتهم المنية في الميدان التعليمي؛ لتحقيق أسمى درجات الرعاية التربوية والتعليمية. وفق “أخبار 24”.

كما يجري عقد اتفاقيات وشراكات مع قطاعات ذات علاقة لتلبية للدعم وتمكين أبناء الشهداء من اكتساب المهارات اللازمة لإعدادهم لسوق العمل.

تعليم

“التعليم” تقدم هذه الخدمات لرعاية أبناء شهداء الواجب والمعلمين المتوفين في الميدان

جديد المحليات
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