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جديد المحليات > شاهد.. ردة فعل بعض المستفيدين لدى تسلمهم وحداتهم السكنية بجدة
12/10/2022   9:59 ص

شاهد.. ردة فعل بعض المستفيدين لدى تسلمهم وحداتهم السكنية بجدة

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عبّر عدد من المستفيدين عن سعادتهم لدى تسلّمهم وحدات سكنية من برنامج سكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وذلك ضمن فعاليات معرض “ريستاتكس جدة العقاري”.

وعبر أحد المستفيدين عن فرحته بتسلمه وحدته السكنية، داعياً الجميع إلى الاستفادة من هذه البرامج السكنية ومنتجاتها ذات الجودة العالية.

كما عبّر مستفيد آخر عن سعادته البالغة لتسلم وحدته السكنية، رافعاً الشكر للقيادة الرشيدة التي تعمل على تطوير وتوفير بيئة سكن دائمة للمواطنين، بعد معاناة طويلة مع السكن بالإيجار. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. ردة فعل بعض المستفيدين لدى تسلمهم وحداتهم السكنية بجدة

جديد المحليات
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