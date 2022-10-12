تعرف على جدول ترتيب دوري روشن بعد نهاية الجولة السابعة

اختتمت مساء الثلاثاء، منافسات الجولة السابعة من بطولة دوري روشن السعودي، بعد مباريات قوية، كان آخرها فوز النصر على نظيره العدالة برباعية مقابل هدف على ملعب مرسول بارك.
وبعد انتهاء مباريات الجولة السابعة، انفرد فريق الشباب بصدارة البطولة في المركز الأول، بـ19 نقطة، ويليه النصر في الوصافة بـ16 نقطة، وجاء الاتحاد ثالثًا بـ15 نقطة، والطائي رابعًا بـ15 نقطة أيضًا.
واحتل فريق الهلال المركز الخامس بـ14 نقطة، ويليه التعاون سادسًا بـ14 نقطة، وضمك سابعًا بـ12 نقطة، ويأتي الاتفاق في المركز الثامن بـ9 نقاط، ويليه الفتح تاسعًا بـ9 نقاط أيضا. وفق “أخبار 24”.
وجاء الرائد في المركز العاشر بـ9 نقاط، والوحدة في المركز الـ11 بـ7 نقاط، وأبها في المركز الـ12 بـ7 نقاط، والعدالة في المركز الـ13 بـ4 نقاط، ويأتي الخليج في المركز الـ14 بـ4 نقاط، والفيحاء في المركز الـ15 (قبل الأخير) بنقطتين. وجاء فريق الباطن في المركز الـ16 والأخير بنقطة واحدة.