بعد إعلان تطبيقها في 2023 .. هذه المنشآت ملزمة بتوطين المهن الاستشارية

أصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدليل الإجرائي لقرار توطين نشاط الخدمات الاستشارية الذي أعلنته الوزارة يوم أمس (الثلاثاء)، وتعتزم تطبيقه على 35% من المهن اعتبارا من 6 أبريل من العام المقبل.
وبينت الوزارة المنشآت المصنفة تحت نشاط الخدمات الاستشارية التي سيطبق عليها قرار التوطين، وكذلك ردت على أبرز الأسئلة الشائعة المتعلقة بهذا القرار، وفيما يلي أبرز ما أوضحته الوزارة بهذا الشأن:
المنشآت التي سيطبق عليها قرار التوطين
شملت هذه المنشآت كلا من أنشطة الاستشارات في مجال الحاسب الآلي، وأنشطة الاستشارات المالية، وأنشطة الاستشارات المالية لغير الأوراق المالية، وأنشطة الاستشارات في مجال الزكاة وضريبة الدخل، وأنشطة الاستشارات العمالية، وتقديم خدمات الاستشارات الإدارية العليا، وأنشطة الاستشارات في مجال الرياضة، وأنشطة الاستشارات المحاسبية ووضع السياسات والإجراءات، وأنشطة الاستشارات الأخرى في الأعمال والخدمات الإدارية والتخطيط والمعلومات الإدارية، وتقديم خدمات الاستشارات الهندسية في مجال الوقاية والحماية من الحريق، وأنشطة الاستشارات الهندسية والمعمارية والاستشارات الهندسية للتخطيط الحضري، والاستشارات الهندسية لعمارة البيئة، والاستشارات الهندسية للطرق والجسور والأنفاق، وأنشطة الهندسة للمشاريع الكهربائية والحفريات والأمن والسلامة والكيماوية وأنشطة الاستشارات الصناعية.
كما شملت الاستشارات الهندسية للنفط والغاز، والاستشارات الهندسية للسكك الحديدية، والاستشارات الهندسية للموانئ البحرية وإنشاءات النقل البحري، والاستشارات الهندسية للمياه والصرف الصحي، والأنشطة الهندسية والتقنية المتعلقة بالأنشطة التخصصية لجميع فروع الهندسة، واستشارات الهندسة الميكانيكية، واستشارات الهندسة الإلكترونية، والاستشارات والأعمال الجيوديسية، وأنشطة الاستشارات الجغرافية، والاستشارات الهيدروغرافية، وأنشطة الاستشارات الجيوفيزيائية، والاستشارات الهندسية النووية، والاستشارات الأمنية، وأنشطة الاستشارات الزراعية، وأنشطة الاستشارات البيئية، واستشارات تقنية أخرى، وأنشطة خدمات استشارات غذائية، وأنشطة خدمات استشارات في مجال تنظيم الأجهزة الطبية، وأنشطة تقديم الاستشارات وخدمات توكيد الجودة والحماية من الإشعاع في مجال الصحة الإشعاعية. وفق “أخبار 24”.
وبينت الوزارة الأنشطة الأخرى ومنها أنشطة الاستشارات الصحية، وأنشطة أخرى للاستشارات الأمنية والعلمية والتقنية وخدمات الاستشارات في مجال النقل الجوي، وخدمات الاستشارات في مجال خدمات الملاحة الجوية، وخدمات الاستشارات في مجال سلامة الطيران والمقاييس، وخدمات الاستشارات في مجال أمن الطيران، وخدمات الاستشارات في مجال عمليات المطارات، وخدمات الاستشارات في مجال أعمال الإطفاء والإنقاذ في المطارات، وخدمات الاستشارات في مجال الطائرات بدون طيار، والدراسات والاستشارات الإعلامية، وأنشطة الاستشارات الفيزيائية، وأنشطة الاستشارات الإحصائية، وأنشطة الاستشارات الاقتصادية، وأنشطة الاستشارات البحرية، وأنشطة الاستشارات التاريخية، وأنشطة الاستشارات التراثية، وأنشطة الاستشارات التعدينية، وأنشطة الاستشارات الجمركية، وأنشطة الاستشارات الفندقية، وأنشطة الاستشارات في مجال الأعمال الدولية، وخدمات استشارات جيولوجية وخدمات استشارات كيميائية، وأنشطة الاستشارات في مجال التجميل، وأنشطة الاستشارات في مجال الأعلاف، وأنشطة الاستشارات في مجال المبيدات، وخدمات استشارات التدريب.
الأسئلة الشائعة
هل يطبق قرار التوطين بالتوازي مع نطاقات؟
نعم، قرار التوطين يطبق على المهن المستهدفة وكذلك العقوبات المنصوص عليها نظاماً بغض النظر عن نطاق المنشأة في نطاقات، أي أنه لا يؤثر نطاق المنشأة في نطاقات على احتساب نسبة التوطين للمهن المستهدفة.
هل يطبق القرار على المسميات المهنية فقط أو على العمل الفعلي للعامل؟
يتم تطبيق القرار على العمل الفعلي، وفي حال اختلاف المسمى المهني عن العمل الفعلي يتم تطبيق العقوبة المناسبة وفق قرار العقوبات وجدول الغرامات.
هل سيتم تعديل السنة لتوطين المهن مستقبلا ؟
تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على خفض معدل البطالة والمساهمة في توفير وظائف ملائمة للمواطنين من خلال عدة مبادرات يتم إطلاقها، ولتحقيق ذلك تراجع الوزارة بشكل دوري نسب التوطين المطلوبة عبر إحصاء عدد الخريجين والباحثين عن عمل، وقدرة وسعة استيعاب السوق، لضمان مشاركة الخريجين في سوق العمل بشكل تلقائي.
هل سيتم تطبيق القرار على المنشآت أم على العقود؟
يتم تطبيق القرار على المنشآت والكيانات في المهن المستهدفة والعقود التي تبرمها المنشـآت التي تمارس نشـاط الخدمات الاستشارية مع الجهات الحكومية ويطبق على كل عقد بشكل مستقل.
هل سيتم تطبيق القرار على العقود القائمة حاليا؟
يتم تطبيق القرار على العقود الجديدة التي تبرم بعد دخول النسبة حيز التنفيذ وتكون بحسب المرحلة الأولى أو الثانية.