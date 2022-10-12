تحديد موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” لناقلي مواد البناء والمعادن

أعلنت الهيئة العامة للنقل موعد بدء إصدار “وثيقة نقل” للمرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية لمن ينقل مواد البناء والمعادن الناتجة من أعمال التعدين أو التحجير.
وأضافت أن إصدار هذه الوثيقة سيكون من خلال بوابة “نقل” الإلكترونية، بدءًا من يوم الأحد الموافق 11 ديسمبر المقبل، مشيرة إلى أن هذه الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة، كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات.
ولفتت إلى أن الوثيقة تحتوي أيضا على تفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل والمرخصين، كما تتيح الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أن الربط الإلكتروني للمنشآت ببوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات النقل ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل.
وأضافت أن هذا الربط الإلكتروني ببوابة نقل والتسجيل في خدمة “توثيق حمولة” سيسهم في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلين مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة، وبما يضمن حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين.