“المياه الوطنية” تنهي تنفيذ 3 مشاريع تخدم أكثر من 64 ألف مستفيد بالمدينة المنورة

قالت شركة المياه الوطنية، اليوم (الأربعاء)، إنها أنهت تنفيذ 3 مشاريع للمياه والصرف الصحي، لخدمة أكثر من 64.5 ألف مستفيد في منطقة المدينة المنورة.
وأوضحت الشركة أن هذه المشاريع تهدف إلى تعزيز منظومة الخدمات في قطاعي المياه والخدمات البيئية في المدينة المنورة، وزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، ورفع الضرر البيئي.
وأبانت أن المشروع الأول تضمن تنفيذ شبكات المياه بقرى منطقة المدينة المنورة بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 11.3 مليون ريال، بهدف زيادة نسبة التغطية في عدد من القرى والمراكز.
وأضافت أن القرى والمراكز التي يشملها المشروع تشمل المليليح، والغريض، والجفر، والفريش، والبور، وأبو عريج، حيث جرى مد شبكات مياه بأطوال تجاوزت 117.3 ألف متر طولي، كما جرى تنفيذ نحو 530 توصيلة مياه منزلية، وذلك لخدمة ما يزيد على 7.6 ألف مستفيد جديد. وفق “أخبار 24”.
وأكدت الشركة أنه جرى الانتهاء من تنفيذ مشروعين بيئيين بتكلفة تجاوزت 95.7 مليون ريال، وشملت مد شبكات صرف صحي جديدة، واستكمال أخرى بأطوال تجاوزت 95.2 ألف متر طولي، وتنفيذ أكثر من 3.9 ألف توصيلة صرف صحي منزلية، كما بلغ عدد المستفيدين من المشروعين 56.9 ألف مستفيد جديد في عدد من الأحياء والقرى والمراكز التابعة لمنطقة المدينة المنورة.