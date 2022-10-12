مستجدات “كورونا”.. ارتفاع طفيف في الإصابات والحالات الحرجة وانخفاض الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، ارتفاعاً طفيفاً في حالات الإصابة الجديدة ومعدل التعافي وإجمالي الحالات الحرجة، وانخفاضا في معدل الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 203 حالات إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 8 حالات عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 818236 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت ارتفاعا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 143 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 804955 حالة، في حين ارتفع إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 43 حالة بزيادة قدرها حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس. وفق “أخبار 24”.
ولفتت إلى تسجيل انخفاض في حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9374 حالة وفاة.