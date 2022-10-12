استقبل محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه بديوان المحافظة اليوم الاربعاء الموافق ١٤٤٤/٣/١٦هـ سعادة رئيس مجلس إدارة نادي السلمية أ/ منصور العبيد وأعضاء مجلس الإدارة وذلك بمناسبة اعتماد وزارة الرياضة مجلس إدارة النادي الجديد .
حيث قدم سعادة المحافظ التهنئة لرئيس وأعضاء المجلس مؤكداً على اهداف النادي ورسالته متمنياً لهم التوفيق لتحقيق التطلعات .
من جانبه عبر العبيد عن شكره وتقديره لمحافظ الخرج على الاستقبال والتوجيهات ولما يوليه من اهتمام خاص في الجانب الرياضي وبعد ذلك قدم العضوية الشرفية لمحافظ الخرج.
محافظ الخرج يلتقي سعادة رئيس مجلس إدارة نادي السلمية أ/ منصور العبيد