هيرفي رينارد يعلن قائمة “الأخضر” للمعسكر الأخير استعداداً لكأس العالم 2022

أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني هيرفي رينارد، قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي الذي سيقام في إمارة أبوظبي الإماراتية خلال الفترة 17 من شهر أكتوبر الجاري وحتى 10 من شهر نوفمبر القادم، وذلك ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لكأس العالم FIFA قطر 2022 التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
واستدعى المدير الفني رينارد، 32 لاعبًا للالتحاق بالمعسكر، أسماؤهم على النحو التالي: محمد العويس، فواز القرني، محمد اليامي، نواف العقيدي، ياسر الشهراني، علي البليهي، عبدالآله العمري، عبدالله مادو، حسان التمبكتي، سلطان الغنام، أحمد بامسعود، سعود عبدالحميد، محمد البريك، رياض شراحيلي، علي الحسن، محمد كنو، عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، ناصر الدوسري، عبدالله عطيف، سامي النجعي، سالم الدوسري، عبدالرحمن العبود، فهد المولد، نواف العابد، هتان باهبري، أيمن يحيى، هيثم عسيري، عبدالله رديف، عبدالله الحمدان، صالح الشهري، فراس البريكان.
وسيخوض “الأخضر” خلال “المرحلة الثالثة” خمس مباريات ودية، الأولى أمام منتخب مقدونيا في الثاني والعشرين من شهر أكتوبر على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي، وستكون الودية الثانية أمام منتخب ألبانيا في السادس والعشرين من شهر أكتوبر. وفق “أخبار 24”.
وسيلتقي الأخضر في وديته الثالثة منتخب هندوراس في الثلاثين من شهر أكتوبر، وستلعب كلا المباراتين الثانية والثالثة على استاد آل نهيان بإمارة أبوظبي، فيما سيلعب “الأخضر” مباراته الودية الرابعة أمام منتخب آيسلندا في السادس من شهر نوفمبر القادم على استاد محمد بن زايد بإمارة أبوظبي، وسيختتم الأخضر ودياته للمرحلة الثالثة بمواجهة منتخب بنما في العاشر من شهر نوفمبر القادم على مدينة زايد الرياضية بإمارة أبوظبي.
يجدر الإشارة، أن المنتخب الوطني خاض أربع مبارايات ودية في المرحلتين السابقين “الأولى والثانية” بواقع مباراتين في كل مرحلة أمام منتخبات فنزويلا، كولومبيا، الإكوادور، أمريكا.
وسيغادر “الأخضر” مساء يوم الإثنين المقبل إلى إمارة أبوظبي الإماراتية، بعد أن يجتمع لاعبو الأخضر في العاصمة “الرياض” ويغادرون مطار الملك خالد الدولي وصولاً لمطار أبوظبي الدولي.
يذكر أن المنتخب الوطني يأتي في المجموعة الثالثة ضمن منافسات كأس العالم FIFA قطر 2022™، وإلى جانبه منتخبات الأرجنتين، المكسيك، بولندا.