للمرة الثانية.. جامعة أمريكية تدرج الدكتور ممدوح العنزي ضمن قائمتها لأفضل 2% من العلماء عالمياً

أدرجت جامعة ستانفورد الأمريكية اسم الدكتور ممدوح مفلح العنزي ضمن قائمة الجامعة لأفضل 2% من العلماء حول العالم .
وقال الدكتور ممدوح العنزي لـ”أخبار 24″ إن اسمه أدرج في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2% من العلماء في العالم، وهي قائمة عالمية تستند إلى قاعدة بيانات قوية تضم ملخصات ومراجع من مقالات منشورة في المجلات الأكاديمية المحكمة.
وأضاف أن القائمة تضم أكثر 2% من العلماء ممن استشهد بأبحاثهم في 22 تخصصاً علمياً، و176 تخصصاً فرعياً، ويعتمد تقييم هذه القائمة على الاستشهادات العلمية للباحثين.
وأوضح أن هذه هي المرة الثانية على التوالي التي يدرج اسمه فيها في نفس القائمة بفضل من الله، وأن له أبحاثاً كثيرة في مجالات متعددة كأمن البرمجيات، وتطوير عمليات بناء وصيانة البرمجيات، بالإضافة إلى التحول الرقمي وتأثيره على مستقبل الجامعات.
وأكد الدكتور العنزي أنه أستاذ مشارك في هندسة البرمجيات في كلية علوم الحاسب والمعلومات في جامعة الأمير سلطان، وعميد التطوير وضمان الجودة في الجامعة.