بعد تعثره لسنوات.. النقل: انتهاء العمل بتقاطع الأمير نايف مع الطريق الدائري بالدمام قبل نهاية العام الحالي (فيديو)

أكد فرع وزارة الـنقل والخدمات اللوجستية بالمنطقة الـشرقية، الانتهاء من جسر تقاطع طريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بالدمام مع تقاطع طريق الملك عبدالله (الرياض) الدائري نهاية العام الميلادي الحالي .
وأضاف أنه يجري العمل حاليًا على إنهاء أعمال صب للبلاطة العلوية للجسر والحواجز الخرسانية، وعلى إنهاء أعمال طرق الخدمة الجانبية وما يليها من أعمال وسائل السلامة المرورية والإنارة لكامل التقاطع، المتوقع لها قبل نهاية العام الميلادي الجاري.
وأشار إلى أن كافة مشاريع الطرق التي تنفذ تتم وفق خطة زمنية معتمدة لضمان إنجازها بأرقى معايير ومواصفات الجودة والسلامة، كما تؤكد المنظومة حرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة وتحسين جودة الطرق. وفق “أخبار 24”.
وبين أن الهدف هو الوصول لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، والحصول على المركز السادس عالمياً في مؤشر جودة الطرق بحلول عام 2030، والحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في مؤشر ترابط شبكاتها، مع مواصلة خفض الوفيات على الطرق للحد الأدنى أسوةً بأفضل التجارب العالمية.
بعد تعثره لسنوات.. #النقل: انتهاء العمل بتقاطع الأمير نايف مع الطريق الدائري بـ #الدمام قبل نهاية العام الحاليhttps://t.co/85wmuNDrul pic.twitter.com/oD2O6D2oqx
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 12, 2022