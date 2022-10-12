أعلن رئيس برنامج رسوم الأراضي البيضاء المهندس عبدالحميد الحماد، اكتمال تطوير أكثر من 117 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء التي يطبق عليها نظام رسوم الأراضي البيضاء في 17 مدينة، أو دخلت حيز التداول ونقلت ملكيتها، أو قيد التطوير.
جاء ذلك خلال مشاركته في ورشة عمل بعنوان “مكة المكرمة وجدة بين تطبيق المرحلتين الأولى والثانية من رسوم الأراضي البيضاء ومحفزات التطوير”، ضمن فعاليات معرض ريستاتكس جدة العقاري، المقام خلال الفترة من 10 – 13 أكتوبر 2022 في مركز جدة للمنتديات والفعاليات.
وأوضح الحماد أن المتبقي من مهلة التسجيل النظامية في المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة 68 يوماً فقط، منوهاً إلى أن عدم التسجيل خلال المهلة يترتب عليه غرامة قد تصل إلى 100% من قيمة الرسوم.
وأشار إلى أن إيرادات الرسوم التي خصصت لصالح زيادة المعروض من الإسكان بلغت أكثر من 2.2 مليار ريال، صُرفت على تطوير البنى التحتية وإيصال الخدمات لأكثر من 85 مشروعاً سكنياً حول المملكة. وفق “أخبار 24”.
وبيّن أن الأراضي التي تمت فوترتها ضمن برنامج فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بلغت مساحتها أكثر من 550 مليون متر مربع في المرحلة الأولى بمختلف مدن المملكة، وأكثر من 25 مليون متر مربع في المرحلة الثانية بالرياض.