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جديد المحليات > لكبار السن وذوي الإعاقة.. استحداث قاطرة كهربائية للطواف والسعي بالمسجد الحرام (صور)
12/10/2022   11:22 م

لكبار السن وذوي الإعاقة.. استحداث قاطرة كهربائية للطواف والسعي بالمسجد الحرام (صور)

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كشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة الخدمات وتحقيق الوقاية البيئية، عن استحداث قاطرة كهربائية لنقل كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، خلال أداء الطواف والسعي بالمسجد الحرام.

وأوضحت الرئاسة أن القاطرة الكهربائية يبلغ طولها 2.98 متر وعرضها متر، ويتم تشغيلها بـ 8 بطاريات جافة متوافقة مع معايير السلامة العالمية وقدرة تشغيلية لمسافة تصل إلى 30 كيلو متراً، كما زودت بنظام حساسات لمنع الاصطدام، والتحكم في السرعة، والتوقف التلقائي وعدم الحركة عند فتح الأبواب. وفق “أخبار 24”.

وأشارت إلى أن القاطرة تتميز أيضاً بقدرتها على حمل ٧ ركاب دون السائق، والالتفاف حول نفسها بدرجة 360 في الأماكن الضيقة، كما تتميز بقدرتها على تخفيف الارتجاج عند السير على الأرضيات المتعرجة.

 القاطرة الكهربائية

القاطرة الكهربائية

القاطرة الكهربائية

لكبار السن وذوي الإعاقة.. استحداث قاطرة كهربائية للطواف والسعي بالمسجد الحرام (صور)

جديد المحليات
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