ينطلق 21 أكتوبر.. رئيس هيئة الترفيه يستعرض مناطق وفعاليات موسم الرياض 2022

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، انطلاق موسم الرياض بنسخته الثالثة في 21 أكتوبر الجاري.
وأكد، خلال مؤتمر موسم الرياض، أن النسخة الجديدة ستشهد العديد من الإمكانيات والفعاليات الجديد تحت شعار “فوق الخيال”.
وأوضح أن الموسم سيبدأ بحفل عالمي لسيرك دي سولي يوم 21 أكتوبر، على أن يبدأ افتتاح المناطق واحدة تلو الأخرى يوم 22 أكتوبر.
وأضاف أنه سيتم افتتاح منطقة جديدة تحمل اسم “Boulevard World”، وستحتوي على أكبر بحيرة صناعية عالمية، كما تم نقل “كومبات فيلد” لها، مؤكداً أن هذه المنطقة سوف تحمل طابعاً ثقافياً يجمع العديد من البلدان مثل: المغرب، والمكسيك، وإيطاليا، وفرنسا، وغيرها، ومناطق تسوق ببائعين من هذه البلدان؛ مما يتيح إمكانية التفاعل مع هذه الثقافات.
كما ستتيح “Boulevard World” الاستمتاع بعدد من الفعاليات المميزة، مثل قرية كومبات، وقرية سوبر هيرو، وتجربة أكبر سفير في العالم، إضافة إلى تلفريك يتيح التنقل بين المنطقة وجارتها “بوليفارد رياض سيتي”، بطاقة استيعابية تصل إلى 3 آلاف زائر كل ساعة.
وأشار إلى أن “بوليفارد الرياض سيتي” سيشهد أيضاً 25 مسرحية عربية وعالمية جديدة، 7 منها سعودية، منها مسرحية السهم الملتهب لماجد عبدالله، ومسرحية الفيلسوف يوسف الثنيان، فضلاً عن حفلات أسبوعية طوال الموسم، كما تم تطوير المنطقة بإضافة 12 مطعماً ومقهى جديداً.
وحول مناطق موسم الرياض لهذا العام، قال آل الشيخ إن عددها يصل إلى 15 منطقة منتشرة في مدينة الرياض، تستهدف جميع فئات المجتمع،
ولفت إلى تطوير عدد من مناطق موسم الرياض، حيث تم تطوير منطقة “ونتروندرلاند” بالكامل وإضافة ألعاب جديدة تناسب كل الأعمار، كما تم تطوير منطقة “المربع” بإضافة 8 مطاعم ومقاهٍ عالمية جديدة، كما تم استحداث منطقة “سكاي الرياض” تشمل لاونجات عالمية جديدة فوق السحاب.
وبسؤاله عن المناطق الجديدة هذا الموسم، أكد رئيس الهيئة العامة للترفيه، أنه تم استحداث مناطق “رياض سكاي” و”بوليفارد وول” و”fan festival”، وحديقة السويدي، وسوق الزل، وحديقة الحيوان الملز، والتي تم تطويرها لتكون على مستوى عالمي، بالإضافة إلى استحداث منطقة لمشجعي كأس العالم في ملعب مرسول بارك لعرض المبارايات، بطاقة استيعابية 20 ألفاً لكل مباراة، موجهاً الدعوة لجماهير كأس العالم للاستمتاع بموسم الرياض. وفق “أخبار 24”.
وقال إنه سيتم افتتاح منطقة “فيا رياض”، والتي ستكون منطقة مستدامة وأفخم مناطق موسم الرياض، حيث ستحتوي على فندق “سانت ريجيس” الذي يعد واحداً من أفخم الفنادق لأول مرة بالمملكة، بالإضافة إلى مقاهٍ و22 علامة تجارية عالمية، و7 صالات سينما فاخرة وخاصة لأول مرة في الشرق الأوسط.
وتناول مستجدات المعارض في موسم الرياض، حيث أكد آل الشيخ أن هذا العام تم تطوير المعارض لتناسب كل الأعمار، مثل: معارض “أنا عربية”، والسيارات، والعطور وغيرها، كما أوضح أن منطقة “الخيال” سوف تكون مخصصة للسينما والمسلسلات، كما ستحتوي موقع “الأوت لت” الحالي.
#رئيس_هيئة_الترفيه يستعرض مناطق #موسم_الرياض 2022#مؤتمر_موسم_الرياض#RiyadhSeasonpic.twitter.com/6edmaMFWwt
— أخبار 24 (@Akhbaar24) October 12, 2022
يضم منطقة مخصصة لعرض المباريات ..#تركي_آل_الشيخ يدعو جماهير #كأس_العالم في #قطر2022 لزيارة #موسم_الرياض 2022https://t.co/m5vOOFdGzx pic.twitter.com/d86DdydnGQ