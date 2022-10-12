لتنمية القدرات ونقل المعرفة.. اتفاقية تعاون بين “بوابة الدرعية” و”المحتوى المحلي” (صور)

أبرمت هيئة تطوير بوابة الدرعية، اتفاقية تعاون مشتركة مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية؛ بما يخدم مختلف القطاعات المتعلقة بتنمية المحتوى المحلي، والتوسع في تضمين متطلباته في المشاريع المستقبلية الخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية بما يحقق أهدافهما الاستراتيجية.
وأكد الرئيس لمجموعة هيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو، أهمية الاتفاق لتنمية المحتوى المحلي في إنفاق الهيئة والشركات التابعة لها، بالإضافة إلى تسهيل متابعة متطلبات المحتوى المحلي في كراسات الشروط والمواصفات المطروحة والخاصة بهيئة تطوير بوابة الدرعية وتقديم الدعم. وفق “أخبار 24”.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبدالرحمن السماري أن الاتفاقية ستسهم في بناء القدرات المحلية، ونقل المعرفة من خلال الورش التدريبية والجلسات الاستشارية لهيئة تطوير بوابة الدرعية لتعزيز وتنفيذ آليات المحتوى المحلي.