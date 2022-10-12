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جديد المحليات > “الجزائية المتخصصة” تطالب ناصر الحنيني بحضور جلسة المحاكمة أو الحكم غيابيًا
12/10/2022   11:22 م

“الجزائية المتخصصة” تطالب ناصر الحنيني بحضور جلسة المحاكمة أو الحكم غيابيًا

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حددت المحكمة الجزائية المتخصصة موعدا بديلا للنظر في الدعوى المقامة ضد المتهم ناصر بن يحي بن ناصر الحنيني، سعودي الجنسية، لحضور جلسات المحاكمة للنظر في الدعوى المقامة ضده.

وأوضحت أن الجهة المختصة بالمحكمة لم تتمكن من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموضح لديها، وجرى تحديد موعد بديل لدى الدائرة الثلاثية الثالثة في يوم الخميس الموافق 24 / 3 / 1444 هـ الساعة 10 صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد، وفي حال عدم حضوره ستحكم في الدعوى غيابياً وفق ما نص عليه نظاما المرافعات الشرعية وجرائم الإرهـاب وتمويله. وفق “أخبار 24”.

“الجزائية المتخصصة” تطالب ناصر الحنيني بحضور جلسة المحاكمة أو الحكم غيابيًا

جديد المحليات
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