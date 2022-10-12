سعود الطبية” توضح الملابس المناسبة خلال فترة تقلب الطقس

أوضحت مدينة الملك سعود الطبية اللباس المناسب للارتداء خلال فترة تقلب الطقس، في مثل هذه الأوقات.
وأكدت أهمية عدم تقليل قطع الملابس بصورة مبالغ فيها والحرص على أخذ معطف عند الخروج من المنزل؛ تحسباً لتقلبات الحالة الجوية.
وأشارت المدينة إلى ضرورة ارتداء الملابس القطنية التي تساعد على الاحتفاظ برطوبة الجسم، وتجنب ارتداء الملابس الثقيلة كونها تؤثر على حركة الدورة الدموية وترفع حرارة الجسم. وفق “أخبار 24”.
وأوضحت أن نزلات البرد تصاحبها بعض الأعراض كالسعال والصداع وسيلان الأنف وتفاقم الأعراض المرتبطة بالجهاز التنفسي، بالإضافة إلى نوبات الربو وآلام العلات والتهاب الجيوب الأنفية.