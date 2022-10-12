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جديد المحليات > شاهد.. آخر مراحل العمل بجزر “أمهات” في مشروع البحر الأحمر
12/10/2022   11:22 م

شاهد.. آخر مراحل العمل بجزر “أمهات” في مشروع البحر الأحمر

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استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير آخر مراحل العمل في جزر “أمهات” التي ستستقبل الزوار اعتباراً من العام المقبل.

وأظهر مقطع فيديو اكتمال هياكل البناء في غالبية الفلل، مع وصول بعضها مرحلة التشطيبات من الداخل.

وأوضحت أن جزر “أمهات” ستكون موطناً لمنتجع سانت ريجس البحر الأحمر، ومنتجع نجومه، وريتز كارلتون ريزيرف.

يذكر أن جزر أمهات تحتضن فللا شاطئية وأخرى عائمة، وتقدم تجارب استثنائية لزوار وجهة البحر الأحمر. وفق “أخبار 24”.

شاهد.. آخر مراحل العمل بجزر “أمهات” في مشروع البحر الأحمر

جديد المحليات
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