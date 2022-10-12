“أمانات المناطق” تحذر من إلقاء مخلَّفات البناء في غير أماكنها المخصصة

حذرت أمانات المناطق والبلديات التابعة لها المقاولين وأصحاب الممتلكات العقارية من إلقاء ونقل مخلفات البناء في غير أماكنها المخصصة، مؤكدة أن رمي المخلفات في الأراضي الحكومية وأراضي الغير يعرض المخالفين للغرامة.
وتهدف الجولات الرقابية للحد من التعدي والتجاوز على أملاك الدولة والغير، بالإضافة لتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري في كافة مناطق المملكة.
وتقوم الفرق الرقابية برصد عدم التزام المقاولين بالتسوير المؤقَّت للمواقع تحت الإنشاء، وممارسة الأعمال الإنشائية مثل خلط الأسمنت وأعمال الحديد والنجارة والتخزين خارج السور المؤقت، وعدم نظافة الموقع أثناء وبعد الانتهاء من العمل، وعدم إزالة مخلفات البناء والحفر في مرحلة البناء أو الترميم، وإلقاء مخلفات البناء في أراضي الغير أو الأماكن العامة. وفق “أخبار 24”.
وتستهدف وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتعاون مع الأمانات الحفاظ على النظافة العامة، ورفع مستوى الامتثال وتحسين المشهد الحضري، ومعالجة التشوه البصري في مناطق المملكة كافة، والحرص على عدم إتلاف الشوارع المسفلتة والمرصوفة، والالتزام بردم الحفر وإعادة الحالة إلى ما كانت عليه بعد الانتهاء من العمل.