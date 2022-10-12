نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > الجبير: المملكة ليست منحازة لروسيا.. وتسعى لضمان استقرار أسواق النفط
12/10/2022   11:21 م

الجبير: المملكة ليست منحازة لروسيا.. وتسعى لضمان استقرار أسواق النفط

+ = -
508

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن خفض إنتاج النفط ليس انحيازاً من المملكة لروسيا، ولكنه سعي لضمان استقرار أسواق النفط.

جاء ذلك رداً على سؤال طُرح عليه خلال مقابلة مع شبكة CNN الأمريكية، بشأن ما إذا كان قرار تخفيض إنتاج النفط ورفع أسعاره على المدى القصير يعد انحيازاً لروسيا؟

وأكد الجبير أن المملكة تنحاز لمحاولة ضمان استقرار أسواق النفط؛ بما يصب في صالح المستهلكين والمنتجين على حد سواء. وفق “أخبار 24”.

وأوضح أنه تم فعل ذلك لعقود من الزمان، والتأكد من عدم وجود تقلبات مضطربة في الأسعار؛ ليكون هناك منطق عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات أو الإقراض.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار خفض الحصص بإجماع من قبل 22 دولة، وقد استجابت الأسواق بشكل إيجابي لهذا الأمر، حيث انخفضت أسعار النفط منذ الأسبوع الماضي ولم ترتفع.

الجبير: المملكة ليست منحازة لروسيا.. وتسعى لضمان استقرار أسواق النفط

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231770.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.