طقس اليوم.. ضباب يغطي سواحل البحر الأحمر والخليج العربي وسحب ممطرة جنوب البلاد

أصدر المركز الوطني للأرصاد تقريره اليومي عن حالة الطقس المتوقعة اليوم (الخميس) على مختلف مناطق المملكة.
وأوضح التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ويمتد تأثيرها إلى الأجزاء الساحلية.
وأضاف أنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من سواحل البحر الأحمر والخليج العربي. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المدن ستكون كالتالي: (39 درجة بمكة المكرمة، و38 درجة بالمدينة المنورة، و35 درجة بالرياض، و37 درجة بالدمام، و36 درجة بجدة، و26 درجة في أبها).