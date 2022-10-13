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جديد المحليات > وزير الدفاع يناقش مع نظيريه البريطاني واليمني مستجدات الأحداث الدولية وتطورات الأوضاع باليمن
13/10/2022   6:50 ص

وزير الدفاع يناقش مع نظيريه البريطاني واليمني مستجدات الأحداث الدولية وتطورات الأوضاع باليمن

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تلقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان يوم أمس (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع البريطاني بين والاس.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الاستراتيجية بين المملكة وبريطانيا، وبحث التعاون بين البلدين في المجال العسكري والدفاعي.

كما بحث الأمير خالد مع نظيره البريطاني سبل تعزيز التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الصديقين، وناقشا كذلك تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.

والتقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان نظيره اليمني الفريق الركن محسن محمد الداعري، وجرى خلال اللقاء بحث التعاون المشترك بين البلدين وجهود الأمم المتحدة في تمديد الهدنة، لرفع المعاناة عن الشعب اليمني.

وناقش وزير الدفاع الخطوات المستقبلية للتعامل مع المتغيرات المحتملة في الشأن اليمني، مؤكداً استمرار التحالف بقيادة المملكة بدعم الحكومة والشعب اليمني، ودفع الجهود المبذولة لإنهاء الأزمة اليمنية، وتلبية تطلعات الشعب اليمني في السلام والاستقرار. وفق “أخبار 24”.

وزير الدفاع يناقش مع نظيريه البريطاني واليمني مستجدات الأحداث الدولية وتطورات الأوضاع باليمن

جديد المحليات
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