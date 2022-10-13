“مجلس التعاون”: الحوار والدبلوماسية أفضل السبل لحل الأزمة الروسية الأوكرانية

أكدت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أنها على قناعة بأن أفضل سبيل لتلافي التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية، هو تسويتها عن طريق الحوار وبالطرق الدبلوماسية، بما يلبي مصالح جميع الأطراف، لافتة إلى أنها تربطها علاقات ودية مع كل أطراف الأزمة.
وأشارت دول مجلس التعاون إلى أنها تتابع بقلق بالغ الأوضاع في أوكرانيا منذ بدايتها، وتحث جميع الأطراف على ضبط النفس وتجنب المزيد من التصعيد اللازم والتزام الطرق السلمية لتسوية النزاع.
وشددت على أن تصويت دول المجلس لصالح مشروع قرار “السلامة الإقليمية لأوكرانيا: الدفاع عن مبادئ ميثاق الأمم المتحدة؟”، جاء في إطار دعمها للالتزام بالمبادئ الراسخة في القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأضافت أن تصويتها لصالح القرار يأتي تأكيداً منها على احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها وحل النزاعات بالطرق السلمية.
جاء ذلك في بيان ألقاه مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالعزيز الواصل نيابة عن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وفق “أخبار 24”.
وأعرب الواصل عن أمل دول المجلس باستمرار العمل في سبيل الوصول إلى حل مُرضٍ لجميع الأطراف، وتَجنب التداعيات السلبية للأزمة إنسانياً وسياسياً واقتصادياً.