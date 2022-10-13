في 7 ليالٍ.. مبيعات مزاد نادي الصقور تتخطى مليون ريال

تخطت مبيعات مزاد نادي الصقور السعودي في نسخته الثالثة، مليون ريال بعد بيع 3 صقور، اليوم (الأربعاء)، بمبلغ 336 ألف ريال؛ ليصل إجمالي المبيعات مليوناً و112 ألف ريال حتى الآن.
وشهدت الليلة السابعة للمزاد، الذي يستمر حتى 15 نوفمبر المقبل بمقر النادي بملهم شمال مدينة الرياض، انطلاقة قوية حيث بيع الصقر الأول قرناس شاهين طرح الدبدبة بمبلغ 27 ألف ريال، وبيع الصقر الثاني فرخ شاهين ظهرة حفر الباطن بـ 128 ألف ريال، ثم بيع الصقر الثالث فرخ شاهين طرح (القلت غرب حفر الباطن) بمبلغ 181 ألفاً ليصبح الأغلى في النسخة الحالية. وفق “أخبار 24”.
وعقب المزاد، أُجري سحب على جهاز تتبع للصقور وفاز به أحد الصقارين من حضور المزاد، وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطوات التحفيزية التي يقوم بها نادي الصقور السعودي.
#فيديو | مزاد #نادي_الصقور_السعودي يختتم ليلته السابعة.. والمبيعات الإجمالية للمزاد تكسر حاجز المليون ريال.#واس_عام pic.twitter.com/EMtmRDmrXw
— واس العام (@SPAregions) October 12, 2022