نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “حساب المواطن” يوضح متطلبات إرفاق الأبناء كتابعين للأرملة أو المطلقة
13/10/2022   6:51 ص

“حساب المواطن” يوضح متطلبات إرفاق الأبناء كتابعين للأرملة أو المطلقة

+ = -
586

أجاب برنامج حساب المواطن، على استفسار بشأن الخطوات والمستندات المطلوبة لإرفاق الأبناء كتابعين في حساب الأرملة أو المطلقة.

وأوضح البرنامج أن صك الإعالة ليس من المستندات المطلوبة، مشيراً إلى أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “أرملة” بإمكانها إضافة الأبناء كتابعين.

وأضاف أنه يمكن إرفاق الأبناء كتابعين، عبر إرفاق المستندات المطلوبة، وهي: صك حصر الورثة، أو شهادة ميلاد التابعين، أو بطاقة العائلة. وفق “أخبار 24”.

كما لفت إلى أنه في حال كانت الحالة الاجتماعية للأم “مطلقة”، ولم تتم إضافة التابعين من قبل “الأب”، فبإمكان الأم إضافة الأبناء وإرفاق المستندات المطلوبة، وهي: شهادة الميلاد، أو بطاقة العائلة الخاصة بالأم.

“حساب المواطن” يوضح متطلبات إرفاق الأبناء كتابعين للأرملة أو المطلقة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231792.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.