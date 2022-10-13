نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التحالف”: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعنى بملف الأسرى وجهود تمديد الهدنة
13/10/2022   6:50 ص

“التحالف”: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعنى بملف الأسرى وجهود تمديد الهدنة

+ = -
625

صرَّح المتحدث الرسمي باسم قوات “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأنه إلحاقًا لما تم الإعلان عنه سابقًا بشأن مفاوضات الأسرى في (عمَّان) تحت إشراف الأمم المتحدة، فقد تم اليوم (الأربعاء) تبادل زيارة وفدين من التحالف والحوثيين لزيارة الأسرى لدى الطرفين كمبادرة حسن نوايا، وضمن جهود بناء الثقة لتمديد الهدنة باليمن.

وأضاف العميد المالكي أن هذه الزيارة ذات الطابع الإنساني تعنى بملف الأسرى كحالة إنسانية بحته، كما أنها تأتي كإحدى مكاسب الهدنة والسعي لتمديدها وتوسيع مكاسبها على حياة اليمنيين من النواحي الإنسانية والاقتصادية والمعيشية؛ لبدء العملية السياسية، والوصول إلى سلام شامل باليمن.

وأكد العميد المالكي على أن ملف الأسرى يحظى برعاية واهتمام خاصين من قيادة التحالف، وأن بذل الجهود سيستمر لعودة جميع أسرى الحرب من الطرفين، وإنهاء هذا الملف. وفق “أخبار 24”.

“التحالف”: زيارة متبادلة لوفدين من التحالف والحوثيين تعنى بملف الأسرى وجهود تمديد الهدنة

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885231795.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.