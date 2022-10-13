انطلاق أول معرض سعودي إماراتي مشترك للأسر المنتجة

أطلقت وزيرة تنمية المجتمع الإماراتي حصة بنت عيسى، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية بالإنابة سلطان الحميدي، فعاليات أول معرض مشترك سعودي إماراتي للأسر المنتجة، بحضور سفير المملكة لدى الإمارات تركي الدخيل.
ويقدم المعرض منتجات تعكس هوية البلدين الثقافية في أهم المواقع السياحية، كما يؤكد اهتمام البلدين بدعم وتوفير فرص النجاح والنمو لمشاريع الأسر وتصدير منتجاتها خارجياً.
ويشارك في المعرض 24 أسرة سعودية وإماراتية لمدة 6 أيام؛ بهدف تحقيق شراكة مستدامة بين السعودية والإمارات؛ ما يُمكِّن أصحاب المشاريع المنزلية من النمو والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في كل بلد. وفق “أخبار 24”.
وتنوعت المنتجات المبتكرة للأسر المشاركة بين صياغة وتصميم الذهب والألماس والتحف والهدايا بهوية عربية خليجية؛ وصولاً إلى منتجات طبية مبتكرة من مواد أولية.