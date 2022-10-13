“مجلس التعاون” يرحب بموقف المملكة الرافض للتصريحات الصادرة عقب قرار “أوبك+”

رحب مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالبيان الصادر من وزارة الخارجية في المملكة، المتضمن الرفض التام للتصريحات الصادرة بحق المملكة عقب صدور قرار أوبك بلس.
وأعرب الأمين العام للمجلس الدكتور نايف الحجرف، عن التضامن الكامل مع المملكة، ورفضه التام لهذه التصريحات الصادرة والتي تفتقر إلى الحقائق.
وأكد أن مثل هذه التصريحات لن تتمكن من حجب الحقائق ولن تثني المملكة عن الاستمرار بنهجها المتوازن والنهوض بواجباتها والتزاماتها كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، ودورها السياسي والاقتصادي الكبير، ومكانتها الرائدة عربياً وإسلامياً وعالمياً.
وأشاد بالدور الهام والمحوري الذي تضطلع به المملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي في مجال الاحترام المتبادل بين الدول، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي، وعدم المساس بسيادة الدول، وحماية الاقتصاد العالمي من تقلبات أسعار الطاقة وضمان إمداداتها وفق سياسة متوازنة تأخذ بالحسبان مصالح الدول المنتجة والمستهلكة. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى الدور التاريخي للمملكة في المساهمة بمعالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم وفق مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول وتعزيز المصالح المشتركة، والحفاظ على الأمن والسلم الإقليمي والدولي، والجهود الكبيرة في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف وتحقيق الازدهار والرخاء والتنمية في المنطقة والعالم أجمع.