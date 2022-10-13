أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي بنسبة 3.1% مقارنة بنظيره من العام الماضي.
وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع إلى ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 4.3%، وأسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 3.2%، مضيفة أن الأغذية والمشروبات تعد المؤثر الأكبر في زيادة التضخم في الشهر الماضي مقارنة بنظيره من العام الماضي.
كما أرجعت سبب ارتفاع قسم الأغذية والمشروبات إلى ارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 4.6%، والتي تأثرت بدورها بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 6.5%، مشيرة إلى أن قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى ارتفع بنسبة 3.2%؛ متأثرا بارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 3.6%.
وأبانت أن قسم النقل سجل ارتفاعا بنسبة 3.8%؛ متأثرا بارتفاع أسعار شراء المركبات بنسبة 4.6%، كما سجل قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة ارتفاعا بلغت نسبته 1.6% متأثرا بارتفاع أسعار استئجار صالات الأفراح بنسبة 18.8%، في حين انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.0% ؛ متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.9%.
وذكرت الهيئة أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر سبتمبر الماضي ارتفع بنسبة 0.3%، مقارنة بشهر أغسطس الماضي، مضيفا أن مؤشر التضخم الشهري تأثر بارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 1.0%.
ونوهت بارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 1.0 %؛ وذلك نتيجة لارتفاع أسعار إيجارات السكن بنسبة 1.3%، وقسم النقل بنسبة 0.1 %، وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 %، وقسم التبغ بنسبة 0.1%، في حين لم تسجل أسعار خدمات الصحة، والتعليم، أي تغير نسبي يذكر في شهر سبتمبر الماضي. وفق “أخبار 24”.