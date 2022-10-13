خادم الحرمين يأمر بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين 64 قاضيًا بديوان المظالم.
ورفع رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، شكره وامتنانه إلى خادم الحرمين الشريفين لدعمه الدائم وأمره الكريم.
وأوضح أن الأمر الملكي تضمّن ترقية 8 قضاة إلى درجة (رئيس محكمة استئناف) وترقية قاضٍ إلى درجة (رئيس محكمة/ أ) وترقية 13 قاضيًا إلى درجة (وكيل محكمة/ أ) وترقية 3 قضاة إلى درجة (وكيل محكمة/ ب) وترقية 9 قضاة إلى درجة (قاضي/ أ) وترقية 10 قضاة إلى درجة (قاضي/ ب) وتعيين 3 قضاة على درجة (قاضي/ ب) وترقية 11 قاضيًا إلى درجة (قاضي/ ج) وتعيين 6 قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي الكريم يؤكد حرص القيادة على كل ما من شأنه دعم مرفق القضاء الإداري بالكفاءات القضائية وتحفيزهم لتطوير أدائه وسير العمل به، والوصول إلى التميز الذي تنشده القيادة الحكيمة ويتطلع إليه القائمون على ديوان المظالم ويحقق الجودة والكفاءة في جميع أعمال ديوان المظالم. وفق “أخبار 24”.