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جديد المحليات > “أسواق العثيم” توافق على بيع أرض بـ186.5 مليون ريال بأرباح تناهز 86.6 مليوناً
13/10/2022   12:07 م

“أسواق العثيم” توافق على بيع أرض بـ186.5 مليون ريال بأرباح تناهز 86.6 مليوناً

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وافق مجلس إدارة شركة “أسواق عبدالله العثيم”، على بيع أرض فضاء مملوكة للشركة في الرياض بقيمة قدرها 186.5 مليون ريال، متوقعة أن تحقق بذلك أرباحا رأسمالية قدرها 93.2 مليون ريال.

ولفتت الشركة إلى أن القيمة الدفترية للأرض محل البيع تبلغ 86.6 مليون ريال، مضيفة أن إتمام صفقة بيعها لشركة “عبد الله العثيم للاستثمار” سيكون خلال 90 يوما من تاريخ صدور موافقة الجمعية العامة لمساهمي الشركة على إتمام الصفقة.

وأكدت أنه سيتم توزيع الفائض عن احتياج الشركة من هذه المتحصلات كأرباح نقدية على المساهمين، وفقاً لتقدير مجلس إدارة الشركة.  وفق “أخبار 24”.

“أسواق العثيم” توافق على بيع أرض بـ186.5 مليون ريال بأرباح تناهز 86.6 مليوناً

جديد المحليات
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