مستجدات “كورونا”.. انخفاض الإصابات والحالات الحرجة واستقرار معدل الوفيات

أظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الخميس)، انخفاضا في حالات الإصابة الجديدة ومعدل التعافي وإجمالي الحالات الحرجة، واستقرار معدل الوفيات خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الإحصائيات، تسجيل 191 حالة إصابة جديدة اليوم، بارتفاع قدره 12 حالة عن المسجل يوم أمس، ليرتفع إجمالي الحالات إلى 818427 إصابة بالفيروس.
وأبانت أن حالات التعافي من الفيروس شهدت انخفاضا عن يوم أمس حيث تم تسجيل 140 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 805095 حالة، في حين انخفض إجمالي عدد الحالات الحرجة إلى 36 حالة بزيادة قدرها حالة واحدة عن المسجلة يوم أمس.
ولفتت إلى تسجيل استقرار في معدل حالات الوفاة، حيث تم تسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9376 حالة وفاة.
وفق “أخبار 24”.