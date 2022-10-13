أعلنت وزارة التعليم مشاركتها في تصفيات أولمبياد الروبوت العالمي WRO لموسم 2022م، الذي نظمه الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والروبوت؛ بمشاركة 90 مدرباً ومدربة، وأكثر من 200 طالب وطالبة؛ لتمثيل المملكة في بطولة العالم التي ستُقام في ألمانيا بمشاركة أكثر من 90 دولة.
وأوضحت الوزارة أنها تهدف من خلال المشاركة في التصفيات التي تُقام تحت عنوان: “روبوتي صديقي” على مدى 3 أيام في واحة الملك سلمان للعلوم بالرياض، إلى إظهار إبداعات الطلبة ومهاراتهم في حل المشكلات للفئة من 9 إلى 19 سنة، وذلك عن طريق تحديات الروبوت والذكاء الاصطناعي بمنهجية STEM.
وأشارت إلى أن الطلبة والذين يمثلون المملكة عالمياً سيشاركون في 5 فئات، وهي: مبدعو المستقبل لبناء حلول روبوتية ذكية، ومهام الروبوت لتصميم وبرمجة الروبوتات بخوارزمية لحل جميع الاحتمالات العشوائية، وكذلك رياضة الروبوت، وفئة مهندسي المستقبل التي تجمع بين التصميم الهندسي ومهارات البرمجة والذكاء الاصطناعي لبناء نموذج سيارة ذاتية القيادة، إلى جانب تحديات الروبوت الافتراضي.
وفق “أخبار 24”.