تحالفان يقدمان عرضين للحصول على رخصة كشف موقع “أم الدمار” التعديني

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، اليوم (الخميس)، استقبال عرضين للمشاركة في مرحلة تقديم العروض للمنافسة على الحصول على رخصة كشف موقع “أم الدمار” التعديني، التابع لمنطقة المدينة المنورة.
وأضافت الوزارة أن أحد هذين العرضين تقدم به تحالف شركة التعدين العربية السعودية “معادن” وشركة باريك جولد تي 7 المحدودة، أما العرض الثاني فتقدم به تحالف شركة عبد الرحمن سعد الراشد وأولاده “أرتار” مع شركة الذهب والمعادن.
ولفتت إلى أن عملية المنافسة قسمت إلى مرحلتين رئيسيتين، هما التأهيل المسبق وتقديم العروض؛ مع إمكانية وجود مرحلة ثالثة وهي مرحلة المنافسة العلنية الإلكترونية عند تقارب التقييم الفني للمتنافسين.
ونبهت بأن تقييم العروض يتم من خلال عدة معايير منها المعايير الفنية والقدرة المالية والخبرة في تقديم مشاريع مماثلة، والالتزام بخطط الإدارة المجتمعية والبيئية وتوظيف أهالي المناطق المجاورة للموقع.
وأكدت الوزارة أنها تعمل في الوقت الحالي على إطلاق العديد من رخص الاستكشاف الإضافية بحلول نهاية هذا العام، وذلك تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى جعل قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعات الوطنية في المملكة. وفق “أخبار 24”.
يذكر أن موقع “أم الدمار” يقع على بعد 300 كيلومتر شمال شرق مدينة جدة، ويغطي مساحة تقدر بأكثر من 40 كيلومترًا مربعًا، ويضم الموقع العديد من الرواسب المعدنية المختلفة، مثل النحاس، والزنك، والذهب، والرصاص.