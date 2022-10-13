متحدث التأمين لـ “أخبار 24”: هذه أسباب ارتفاع تأمين المركبات.. وخبراء يحددون الأسعار

كشف المتحدث الإعلامي لقطاع التأمين في المملكة عادل العيسى، أسباب ارتفاع أسعار تأمين المركبات في المملكة.
وقال العيسى لموقع “أخبار 24” إن ارتفاع أسعار تأمين المركبات يعود لعدة أسباب، في مقدمتها زيادة الحوادث وارتفاع أسعار قطع غيار السيارات بصورة حادة، تبعها زيادة في تكاليف مقدمي الخدمات مثل الورش والوكالات، إلى جانب حالات الاحتيال في الحوادث المرورية.
وأبان أن أسعار تأمين المركبات يتم تحديدها من قبل الخبراء الإكتواريين في شركات التأمين وهم أشخاص وشركات مؤهلون تأهيلا عاليا لهذا النوع من الأعمال.
وتابع: عادة ما يكون التسعير مرتبطا بعوامل كثيرة جداً بعضها؛ مرتبط بكل شركة على حدة من ناحية وبعضها مرتبط بنوع الأخطار المؤمن عليها “المركبات” والعوامل المرتبطة بها مثل نوع المركبة وسنة الصنع وخبرة قائد المركبة وسجله التأميني.
وأكد العيسى أن الأسعار تخضع لمراقبة البنك المركزي بصفته المشرع والمراقب لقطاع التأمين وذلك لضمان وجود أسعار عادلة للشركات والمؤمن لهم.