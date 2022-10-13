“الصحة” تغلق 56 مؤسسة مخالفة وتعاقب ممارسين صحيين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الخميس)، أنها أغلقت 56 مؤسسة صحية حتى تُصحح المخالفات التي رصدت بهـا، بجانب تنفيذ 551 قرار عقوبة صادر بحق الممارسين الصحيين.
وأوضحت أن المؤسسات التي شملها الإغلاق ضمت 3 مستشفيات، و37 مجمعا طبيا، وصيدلية واحدة، و15 مؤسسة صحية أخرى، فيما بلغ عدد مخالفات الإجراءات الاحترازية أكثر من 7 آلاف مخالفة، منها 97 للأفراد، والباقي للمؤسسات الصحية.
ولفتت إلى أن عدد العقوبات الموجهة للمؤسسات الصحية بلغ أكثر من 3 آلاف عقوبة، منها 237 رصدت على فئة المستشفيات، وأكثر من ألفي عقوبة على المجمعات الطبية والصيدليات، و214 على المؤسسات الصحية الأخرى.
وأضافت أن فِرَق الالتزام التابعة لها نفذت أكثر من 92 ألف زيارة رقابية ميدانية خلال الربع الثالث من العام الحالي، وذلك للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية لمكافحة العدوى في المؤسسات الصحية.
وحثت الوزارة مقدمي الرعاية الصحية والممارسين الصحيين إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية الواردة في الأنظمة الصحية، حفاظًا على صحة وسلامة المرضى، وتفاديًا لإيقاع العقوبات النظامية التي تصل إلى غرامة قدرها 300 ألف ريال، وإغلاق المنشأة، وسحب ترخيص المؤسسة والممارس الصحي، والمنع منه لمدة تصل إلى سنتين.
وفق “أخبار 24”.