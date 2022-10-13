أمير قطر يلتقي الرئيس الروسي ويتلقى رسالة من الرئيس الأمريكي

التقى أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم (الخميس)، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما تلقى رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن.
وانعقد اللقاء بين الشيخ تميم وبوتين، وذلك على هامش انعقاد القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا “سيكا” في أستانا عاصمة كازاخستان، وجرى خلاله مناقشة العلاقات الثنائية، وآخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، والأوضاع في ليبيا وسوريا.
من جهة أخرى، تلقى الشيخ تميم رسالة خطية من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وتسلم الرسالة رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطرية الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، خلال لقائه اليوم مستشارة البيت الأبيض للأمن الداخلي بأمريكا إليزابيث شيروود راندال.
وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، لاسيما التعاون في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وفق “أخبار 24”.