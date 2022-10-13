المملكة تترأس الاجتماع الثامن لوزراء الشؤون الإسلامية بدول مجلس التعاون

ترأس وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ عبر الاتصال المرئي اليوم (الخميس)، الاجتماع الثامن للوزراء والمسؤولين عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج ، بحضور الأمين العام للمجلس الدكتور مبارك بن فلاح الحجرف .
وأوضح الوزير أن هذا الاجتماع يأتي استمراراً للقاءات الدورية بين الدول الأعضاء للمضي سوياً للقيام بالمسؤوليات والمهام في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف، وتطوير أعمالها والرقي بأدائها.
وأبان أن جدول أعمال المؤتمر يستعرض جملة من الموضوعات، التي سيكون لها بالغ الأثر، بما اتسمت به من عمق في النظر وتروٍ في الدراسة والمعالجة، ومن ضمنها موضوع مكافحة الإرهاب الذي تقدمت به المملكة.
ومن جانبهم أكد المجتمعون أهمية تعزيز العمل الجماعي، وتعميق التواصل وتنسيق المواقف وتوحيد الرؤى، وتحقيق 3 مرتكزات أساسية، هي نشر الوسطية والاعتدال الفكري لمكافحة الفكر المتطرف، وتأهيل أئمة وخطباء المساجد وتعزيز الدور المنوط بهم، إضافة إلى تعزيز دور الشباب وإدارة مواهبهم. وفق “أخبار24”.
وناقش الاجتماع مشروع مذكرة التفاهم بين دول المجلس في مجال الشؤون الإسلامية، واستكمال دراسة الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية، ومكافحة الإرهاب، وإقامة يوم عالمي للوقف الإسلامي، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأبرز ما يثار حول الإسلام في العصر الحديث، وتبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء.