تدشين عدد من المشاريع الصحية الجديدة في القريات

دشن أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز ، اليوم (الخميس)، عددًا من المشاريع الصحية التطويرية بمحافظة القريات بقيمة تتخطى 11.7 مليون ريال، وذلك على مسرح مستشفى القريات العام.
وتضمنت المشاريع مشروع زيادة السعة الاستيعابية في قسم النساء والولادة بمستشفى القريات العام ورفع عدد الأسرة بها إلى 75 سريرا بعد أن كانت 45 سريرا، وذلك بمبلغ 2.9 مليون ريال، ومشروع غرف قسم النساء والولادة بزيادة عدد أسرة الولادة إلى 12 سريراً بدلاً من 8 أسرة وتجهيزها مما يعزز من قدرة المستشفى على تحسين الأداء والخدمات المقدمة للمستفيدين، وبلغت تكلفة المشروع أكثر من 1.4 مليون.
وشملت المشروعات مشروع تحسين وتطوير بيئة العمل في مركز صحي العقيلة بمبلغ تخطى 2 مليون ريال، ومشروع تطوير وإحلال الأنظمة وبيئة العمل في أقسام الجراحة والباطنية بمستشفى القريات العام مع التجهيزات الطبية اللازمة وتقديم الخدمة الشاملة للمنومين بمبلغ إجمالي 5 ملايين ريال . وفق “أخبار24”.
يذكر أن أمير المنطقة أكد أن هذه المشاريع تأتي امتداداً لسلسلة المشاريع التطويرية التي تحظى بها المنطقة ومنها صحة محافظة القريات، والتي من خلالها تعزز من جودة الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى والمراجعين.