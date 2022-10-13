بالفيديو : “البحر الأحمر للتطوير” تعلن عن افتتاح جسر شُورى رسميًا

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير اليوم الخميس عن افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومترا.
ويربط الجسر الساحل الغربي بجزيرة شُورى حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.
وذكرت الشركة سابقاً أنه تم الانتهاء من تصنيع أكثر من 85 فيلا شاطئية وفلل عائمة في جزر “أمهات” التي ستحتضن منتجعين رئيسين يوفران 172 مفتاحا في وجهة البحر الأحمر.
كما أن جزر “أمهات” ستكون موطناً لـ “منتجع سانت ريجس البحر الأحمر” الذي صممه كينجو كوما، ومنتجع “نجومه، ريتز كارلتون ريزيرف”، وهو من تصميم فوستر + بارتنرز.
يُسعدنا أن نعلن عن افتتاح جسر شُورى رسميًا بطول 3.3 كيلومتر. ويربط الجسر الساحل الغربي بـ #جزيرة_شُورى حيث يتم تطوير 11 فندقًا من أصل 16 فندق في المرحلة الأولى العام المقبل.#بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/qTJqJuQCc1
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) October 13, 2022
وفق “أخبار 24”.