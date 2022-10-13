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جديد المحليات > “منتدى مسك العالمي” يستضيف القادة والمبدعين الشباب بنسخته السادسة
13/10/2022   5:46 م

“منتدى مسك العالمي” يستضيف القادة والمبدعين الشباب بنسخته السادسة

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أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” عن استضافة القادة والمبدعين والمفكرين الشباب المحليين ومن أنحاء العالم، خلال يومي التاسع والعاشر من شهر نوفمبر المقبل، في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض.

وأوضحت المؤسسة أنه سيتم تدشين أعمال النسخة السادسة من “منتدى مسك العالمي” وإقامة 100 جلسة بمشاركة ما يزيد على 100 متحدث؛ لبحث المحور الرئيس للمنتدى “جيل التغيير”، الذي سيتم من خلاله طرح موضوعات تمكين الشباب من معالجة التحديات المستقبلية.

وأشار الرئيس التنفيذي للبرامج في مؤسسة مسك عمر نجار إلى أن حوار الأجيال يحمل قيمةً بارزةً ويقود الطاقات الشبابية لخلق المزيد من الفرص نحو صناعة التغيير؛ لافتاً إلى أن المنتدى يتيح لقاء الشخصيات المؤثرة بهدف بناء جسور التواصل والعلاقات والتفاعل بين الحضور وتعزيز الحوار بين الأجيال.  وفق “أخبار 24”.

“منتدى مسك العالمي” يستضيف القادة والمبدعين الشباب بنسخته السادسة

جديد المحليات
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