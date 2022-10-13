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جديد المحليات > “هيئة الاتصالات” تدعو لإبداء الرأي بوثيقة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء
13/10/2022   10:34 م

“هيئة الاتصالات” تدعو لإبداء الرأي بوثيقة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم لتقديم مرئياتهم ومقترحاتهم حيال وثيقة خطة استخدام النطاق الترددي (5.9) جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء V2X)) في المملكة.

وأوضحت الهيئة أنها تسعى من خلال هذه الوثيقة إلى تمكين أنظمة اتصال المركبة بالأشياء (V2X) من خلال استطلاع مرئيات العموم لتحديد متطلبات الطيف الترددي في النطاق (5.9) جيجاهرتز من ناحية التقنيات المستهدفة، وكمية الترددات المطلوبة، وأسلوب الترخيص والأهلية، بالإضافة إلى دعوة المهتمين إلى إجراء التجارب الفنية لهذه الأنظمة؛ مع الأخذ في الحسبان التوجهات الدولية والمستجدات التقنية من مصنعي المركبات ومشغلي الشبكات والجهات الدولية ومنظمات التقييس.

ويأتي طرح الوثيقة لطلب المرئيات؛ تنفيذاً لخطة تمكين الاستخدامات التجارية والمبتكرة للطيف الترددي 2021-2023 التي نشرتها الهيئة خلال شهر مارس 2021، وامتداداً للاستراتيجية الوطنية للطيف الترددي 2025 لمبادرة تعزيز الاستخدامات التجارية والمبتكرة، وتحقيقاً لرؤية الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع آفاق الاتصالات الراديوية في المملكة. وفق “أخبار 24”.

ودعت الهيئة جميع المختصين والمهتمين بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، والجهات الحكومية ومصنعي الأجهزة والمركبات إلى تقديم مرئياتهم في موعد أقصاه 31 / 10 / 2022، عبر البريد الإلكتروني أو  منصة تنظيمات الهيئة أو المنصة الموحَّدة لاستقبال مرئيات العموم “استطلاع“.

“هيئة الاتصالات” تدعو لإبداء الرأي بوثيقة استخدام النطاق الترددي 5.9 جيجاهرتز لأنظمة اتصال المركبة بالأشياء

جديد المحليات
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