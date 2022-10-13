“الصندوق العقاري” يوضح خطوات تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري إلكترونياً

أوضح صندوق التنمية العقارية، اليوم (الخميس)، خطوات تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري من خلال الموقع الإلكتروني.
وبيّن أن أولى تلك الخطوات تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق، ثم الدخول على النفاذ الوطني الموحد، واختيار “خدمات المواطنين” من الخدمات الإلكترونية؛ ومن ثم الضغط على طلب تفعيل وإلغاء الحسم واختيار العقد.
وأضاف أنه ستصل رسالة إلى المستفيد بإمكانية طباعة خطاب تفعيل الحسم.
الآن يمكنك تفعيل أو إلغاء الحسم الشهري بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني.
رابط الخدمة: https://t.co/3Hpnwz8Ca3 #الصندوق_يخدمك pic.twitter.com/5Ksm2H5Tga
— صندوق التنمية العقارية (@redfksa) October 13, 2022
وفق “أخبار 24”.