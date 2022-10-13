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جديد المحليات > برئاسة المملكة.. انعقاد الاجتماع التاسع للجنة العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون بجدة (صور)
13/10/2022   10:34 م

برئاسة المملكة.. انعقاد الاجتماع التاسع للجنة العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون بجدة (صور)

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ترأس رئيس الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة فهد الدوسري، اليوم (الخميس)، الاجتماع التاسع للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي رؤساء المراكز الإحصائية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مدينة جدة.

ونُظمت ورشة عمل مشتركة على هامش الاجتماع؛ بهدف رفع مستوى الأداء فيما يتعلق بتوفر البيانات الإحصائية وتبادلها بين الدول الأعضاء، والعمل على تنفيذ الخطة الاستراتيجية الإحصائية.

وبحث الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون للارتقاء بالقطاع الإحصائي، وتطوير العمل الجماعي لتحقيق الدعم والتنسيق الاستراتيجي في المجال الإحصائي. وفق “أخبار 24”.

كما ناقش أهمية التطوير المعرفي لمنسوبي الأجهزة الإحصائية، وتطوير مهاراتهم، وتبادل الخبرات فيما بينهم، وتفعيل سبل التعاون المشترك، ومواكبة التطورات العالمية والتحديات المشتركة التي تواجه العمل الإحصائي في دول المجلس.

 اجتماع اللجنة

اجتماع اللجنة

اجتماع اللجنة

اجتماع اللجنة

برئاسة المملكة.. انعقاد الاجتماع التاسع للجنة العمل الإحصائي بدول مجلس التعاون بجدة (صور)

جديد المحليات
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