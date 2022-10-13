بأسطول إسعافي ودورات نوعية..”الهلال الأحمر” يواجه الأزمات بحزمة من خطط الطوارئ

نفذت هيئة الهلال الأحمر السعودي، 264 فرضية بمختلف فروعها بمناطق المملكة خلال عام 2022م، بالإضافة إلى عدة تمارين مع جهات حكومية؛ وذلك ضمن خطتها العامة للاستعداد للكوارث والأزمات والأحداث الطارئة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي، عبدالعزيز الصوينع؛ بمناسبة إحياء اليوم الدولي للحد من الكوارث، الذي يوافق 13 أكتوبر من كل عام، إلى أن الهيئة وضعت مجموعة من الخطط على مختلف المستويات؛ للاستعداد للكوارث والأزمات والتعامل معها وتقليل تبعاتها.
ولفت الصوينع إلى أن الهيئة وفرت مختلف أشكال الدعم التقني والفني لمساعدة منسوبيها على التعامل مع الكوارث باحترافية وكفاءة عالية؛ بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين، مثل إدخال مجموعة من العربات المجهزة ضمن أسطولها الإسعافي لمواجهة الكوارث والاستجابة النوعية. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أن هيئة الهلال الأحمر أطلقت من بين دوراتها النوعية، دورة الاستجابة لكل المخاطر والكوارث AHDR ودورة الأزمات والكوارث، والتي استفاد منها منذ بداية العام وحتى أول أغسطس الماضي؛ ما يزيد على 685 متدرباً بمختلف مناطق المملكة.