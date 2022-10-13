“طيران أديل” يسير 38 رحلة يومياً دعماً لـ”الأخضر” في مونديال قطر

أعلن “طيران أديل”، عن إطلاق رحلات يومية من وإلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك لنقل مشجعي الأخضر عبر مطارات المملكة الرئيسية (الرياض وجدة والدمام) الراغبين في حضور مباريات المنتخب الوطني المشارك في مونديال العالم والعودة في اليوم نفسه.
أوضح ذلك الرئيس التنفيذي لطيران أديل كون كوفياتيس، مبدياً سعادته بخدمة شريحة كبيرة من عملاء الشركة الراغبين في حضور فعاليات مونديال العالم 2022 في قطر والتي ستقام في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر ولأول مرة في الوطن العربي ومنطقة الشرق الأوسط.
وبين كورفياتيس أن رحلات الشركة اليومية ستنطلق من مطارات المملكة إلى مطار حمد الثاني بالدوحة، كما تم فتحها للشراء اعتباراً من يوم 10 أكتوبر الجاري وبعروض أسعار حصرية، مضيفاً أن إجمالي عدد الرحلات يبلغ 38 رحلة يومياً من وإلى الدوحة، منها 6 رحلات يومياً من وإلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، 16 رحلة من وإلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، 16 رحلة من وإلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام. وفق “أخبار 24”.
واختتم الرئيس التنفيذي لشركة “طيران أديل” تصريحه بقوله: “نؤكد لجميع عملائنا من المشجعين المواطنين والمقيمين في المملكة أن منسوبينا في المطارات وجميع مواقع الخدمة مستعدون لتقديم كل ما يلزم لضمان حصولهم على تجربة سفر متميزة، والاستمتاع بحضور مونديال العالم والعودة في اليوم نفسه؛ وذلك على متن رحلات أسطولنا الأحدث عالمياً من طائرات الإيرباص 320 والاستفادة من عروضنا غير المسبوقة عبر رحلات شركتنا الأكثر نمواً في مجال خدمات السفر الاقتصادي المتميزة”.